COMPETICIÓ
Solans, Grigera i Azcona protagonitzen la tercera cita de les Andbank GSeries
Solans guanya de nou la G3, mentre que el jove Grigera s’imposa per primera vegada en Rally3
Les nevades registrades durant el cap de setmana al Circuit Andorra – Pas de la Casa han creat un escenari idoni per a la tercera prova de les Andbank GSeries 2025-2026, que ha marcat l’inici de la segona meitat del campionat. Nil Solans ha signat la seva segona victòria en aquesta edició, dominat la categoria G3, i ha repetit triomf després de la seva anterior victòria. El pilot ha estat acompanyat al podi pel seu company d’equip en aquesta cita, Jordi Gilberga, amb qui ha aconseguit un doblet. Erik Faura ha completat el podi, tornant als llocs de privilegi després d’absentar-se dels primers llocs.
La novetat de la prova ha estat la categoria Rally3, en la qual Juan Manuel Grigera, amb només 16 anys, ha aconseguit la seva primera victòria en aquesta categoria. El pilot argentí, subcampió la passada temporada del PAST Rally3 Trophy Iberia, ha competit amb un Ford Fiesta Rally3 de Puzzle Motor i s’ha imposat a Antonio Otero, recent guanyador de la G2. Gustavo Castro, debutant en Rally3, ha quedat segon, mentre que el propietari de l’equip madrileny manté el lideratge de la classificació general abans de l’última cita.
En Kartcross, Mikel Azcona ha repetit triomf i ha reafirmat el seu domini en la categoria, consolidant el seu lideratge. El jove pilot belga Romuald Demelenne, procedent del FIA Cross Car Academy Trophy, ha debutat a les Andbank GSeries com a segon classificat, per davant de Marc Batlle.
Finalment, en Side by Side, José Roger ha tornat a la primera posició del podi amb el seu primer triomf de la temporada. Juan Antonio Conesa, guanyador de les dues proves anteriors, ha acabat segon i ha mantingut el lideratge abans de la G4, mentre que el vigent campió Jesús Cucharrera ha completat el podi del cap de setmana.