MOTOCICLISME
Schareina acaba en tercer lloc a la general del Dakar
El resident Tosha Schareina va complir els pronòstics a l’última etapa del Dakar i va certificar el seu podi a la classificació general en motos. El valencià va tancar la darrera jornada de competició en tercera posició i va mantenir aquest mateix lloc a la general. Un altre resident, Edgar Canet, va ser el triomfador a la darrera etapa, mentre que la victòria final va ser per a l’argentí Luciano Benavides, amb només dos segons de marge sobre Ricky Brabec.
En cotxes, el triomf a la general va ser per a Nasser Al-Attiyah, acompanyat al podi per Nani Roma i Mattias Ekstrom.