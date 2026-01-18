FUTBOL
L'FC Andorra suma la primera victòria de l'any a Anduva (1-2)
Villahermosa i Sergio Molina, els golejadors de l'equip contra el Mirandés
L’FC Andorra ha signat a Anduva una d’aquelles victòries que expliquen camins. Ho ha fet amb futbol, criteri i una serenitat que, de vegades, s'ha trobat a faltar. El triomf (1-2) ha arribat amb una primera part de domini clar, una sentència matinera a la represa i un tram final de resistència que ha servit per tancar el primer triomf del 2026 i allunyar-se dels llocs de descens. L’Andorra ha sortit molt bé, amb control de la situació, criteri en la circulació i intencions clares. En temps de peritatge, una centrada de Yeray Cabanzón per la dreta —arribar i moldre— l’ha definit venint de segona línia Villahermosa per avançar l’equip tricolor (10’) i signar la seva cinquena diana del curs. El Mirandés ha replicat de seguida amb un xut creuat de Bauzà que ha marxat llepant el pal esquerre de Yaakobishvili, però aquell avís no ha alterat el guió.
Tot i algun rampell del conjunt jabato i les escaramusses de Javi Hernández, l’FC Andorra no ha perdut el fil. Ha estat agressiu amb pilota, ha anat encaixonant el Mirandés i ha mostrat una maduresa notable. Gael ha provat sort sense encert i, poc després, el central gallec ha filtrat una passada interior exquisida per a Lautaro, però Nikic, esplèndid, ha evitat amb el peu el que semblava el segon gol tricolor. En el servei de cantonada, el porter local ha tornat a intervenir per refredar un colpeig enverinat de Yeray que ha flirtejat amb el gol olímpic. Abans del descans, Yaakobishvili ha hagut d’exhibir-se amb una mà prodigiosa a un cop de cap acadèmic de Juan Gutiérrez per sostenir l’avantatge.
La sentència ha arribat poc després de la represa. Una falta directa de Sergio Molina, que ha agraït que s’obrís la defensa i, tot i el toc de Nikic, la pilota s’ha enfonsat a la xarxa (48’). Amb el vent encara més a favor, l’Andorra ha mantingut el control i la serenitat. Els canvis —Minsu, Le Normand i Uzkudun— no han alterat l’ordre ni l’espurna de l'equip, però el Mirandés ha sabut fer virar el context en una acció puntual. Javi Hernández ha enredat Sergio Molina, que no ha fixat la marca, i ha definit amb una picadeta deliciosa davant la sortida de Yaakobishvili (75’). L’1-2 ha obert uns minuts de desordre tricolor i ha donat ales als locals, que han buscat l’empat entre el caos i l’empenta. Un possible penal revisat pel VAR per un frec a frec entre Álvaro Martín i Bauzà i un afegit de set minuts han carregat de tensió el desenllaç, però l’FC Andorra ha resistit, ha sabut patir i ha acabat respirant tranquil. La propera jornada, el diumenge a les 14.00h, l'equip tricolor rebrà l'Osca al Nou Estadi de la FAF d'Encamp.
FITXA TÈCNICA
MIRANDÉS, 1: Nikic, Novoa, Juan Gutiérrez, Cabello, Pablo Pérez; Selvi, Thiago Helguera, Bauzà, Javi Hernández, Marí i El Jebari.
FC ANDORRA, 2: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Martí Vilà; Efe Akman, Villahermosa, Álvaro Martín, Cerdà, Lautaro i Yeray.
CANVIS: Iker Córdoba per Selvi (46’); Tamarit per Novoa (71’); Marino per El Jebari (71'’); Martín Pascual per Thiago Helguera (80’) -Mirandés-; Imanol per Martí Vilà (46’); Le Normand per Efe Akman (60’); Lautaro per Uzkudun (60’); Minsu per Cerdà (60’) i Nieto per Yeray (80’) -FC Andorra-.
GOLS: 0-1, Villahermosa (10’); 0-2, Sergio Molina (48'); 1-2, Javi Hernández (75')
ÀRBITRE: Alejandro Ojaos Varela (col·legi murcià).
TARGETES: Groga a Marí i Martín Pascual -Mirandés; Efe Akman, Villahermosa, Sergio Molina i Le Normand -FC Andorra-.
ESTADI: Anduva, amb 3.048 espectadors.