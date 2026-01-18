FUTBOL
L’Andorra busca a Miranda el primer triomf de l’any
L’FC Andorra visita el Mirandés en el primer partit de la segona volta amb l’objectiu de sumar la primera victòria en aquest 2026 en un duel contra un rival directe en la lluita per la permanència. És per això, a més, que després de l’1-1 de l’anada, el partit d’avui pren també més importància pel que fa a goal-average. Sobre el matx, el tècnic Carles Manso va manifestar que “hem d’intentar tenir-los tan enfonsats com sigui possible, controlar les seves transicions i, a partir d’aquí, ser molt verticals, nosaltres, per fer molts gols”.
L’equip tricolor va fer ahir el darrer entrenament a Saragossa, en una convocatòria en què finalment no va entrar el darrer fitxatge, el central Edgar González, que es preveu que estigui disponible per jugar contra l’Osca. En els locals seran baixa Carlos Fernández i Fer Medrano.