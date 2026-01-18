ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio acaba 44a i no passa a les finals en esprint a Oberhof
Gina del Rio va quedar fora de les finals d’esprint en estil lliure de la Copa del Món d’esquí de fons d’Oberhof, Alemanya. La fondista no va poder entrar entre les 30 primeres després de finalitzar amb un registre de 2’57”91 que va deixar-la a 19”06 del millor temps, obra de la sueca Jonna Sundling, i a més de sis segons del tall de les 30 primeres, acabant al final en la 44a posició de 51 participants. Del Rio va arrencar bé, però ja perdia 13 segons al primer punt parcial, i finalment va creuar la línia d’arribada a poc més de 19 segons.
La fondista tindrà avui una segona cursa en aquesta Copa del Món d’esquí de fons d’Oberhof, en aquest cas en els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic, en la penúltima prova del circuit mundial abans dels Jocs Olímpics d’hivern. La següent serà la setmana que ve a l’estació suïssa de Goms.