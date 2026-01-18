ESQUÍ ALPÍ I PARALPÍ
Cande Moreno es queda a menys de mig segon dels punts a Tarvisio
Cande Moreno va finalitzar en 37a posició el descens de la Copa del Món de Tarvisio, i a menys de mig segon d’entrar al top 30 i sumar punts a la general. L’esquiadora, que arrencava amb el dorsal 47 amb unes condicions de neu complicades, va completar la baixada en un temps d’1”46”28 que va deixar-la a 3”63 de la victòria de Nicol Delago, i a 0”42 del 30è lloc. L’esquiadora de la FAE tindrà avui una nova cursa del circuit mundial a Tarvisio, en aquest cas de supergegant a partir de les 11.15 hores.
A més, en esquí paralpí, Roger Puig va acabar en 12a posició al supergegant que va tancar la Copa del Món de Saalbach. L’esquiador va quedar fora del top 10 després de cometre alguna errada, però segueix dintre dels deu millors a la general tant de supergegant com a la que combina totes les disciplines.
Per últim, els esquiadors de la FAE van sumar tres podis al gegant CIT celebrat a l’estació de Font Romeu. Dos van arribar a la cursa masculina, en què Marc Fernández va endur-se la victòria i Max Black va ser tercer, i a la cursa femenina, Isabella Pérez va ser tercera.