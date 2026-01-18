BÀSQUET
Alonso fulmina el MoraBanc
Un triple al darrer segon de l’escorta del Breogán nega un triomf innegociable per a un MoraBanc que juga amb foc
El triple de Francis Alonso va caure com una pedra dins d’un pou. Sense eco, sense resposta. Un llançament net, a l’últim sospir, que va negar al MoraBanc una victòria imprescindible i va convertir una nit que havia de ser d’oxigen en un nou capítol d’angoixa. El 101-104 final va castigar un equip que ho havia tingut tot a favor, que va arribar a manar de 18 punts i que, tot i això, va acabar perdent un partit que no se li podia escapar. La sisena derrota seguida deixa els tricolors tocats i amb la sensació que cada pas endavant acaba trobant un mur. El context feia encara més mal. El duel era innegociable, tant per treure el cap en la lluita pel descens com per acabar d’enredar un Breogán que havia guanyat els set darrers enfrontaments directes amb els tricolors. El MoraBanc arribava amb rotació curta, amb Shannon Evans com a únic base pur i amb Rafa Luz i Ganal entre cotó fluix. No calien heroïcitat ni estridències. Només fer les coses bé, però tot va acabar sent una síntesi cruel del que li passa a aquest equip, tot i els números dels proscrits Best (24) i McKoy (19).
L’inici va ser nerviós i desendreçat. Massa pèrdues –set en sis minuts– i un Breogán que va saber aprofitar-ho amb petites ràfegues i les primeres cistelles de Russell i Brankovic. Plaza va haver d’aturar el partit aviat i, a partir d’aquí, el MoraBanc va començar a ordenar-se: millor rebot, més duresa defensiva i una anotació coral que va permetre arribar al final del primer quart amb tot igualat (25-25), liderats per Best i Ortega. Al segon quart, Best va emergir amb força. Dos triples consecutius i vuit punts van obrir la primera escletxa (40-34), tot i que Alonso mantenia viu el Breogán. Amb Evans agafant galons i Best inspirat –13 punts al segon quart–, el MoraBanc va anar ampliant l’avantatge fins a un +12 al descans (56-44). La represa va reforçar aquesta percepció. McKoy, també amb fam de reivindicació, va empènyer l’equip fins als +18 (69-51), mentre el Breogán semblava encongit, sense resposta clara. Però el MoraBanc es va tornar a desconfigurar, parcial en contra d’1-10 i tot es va començar a torçar. El conjunt gallec va completar un 3 a 20 i tot plegat va canviar l’estat d’ànim. El darrer quart va ser una agonia. Intercanvi de cops, decisions precipitades i defenses mal ajustades. El MoraBanc no va saber lligar el partit, va regalar possessions i va acabar jugant a cara o creu. Kuric va fallar en l’acció prèvia i, a l’altra banda, Alonso no va perdonar. El desenllaç va ser tan cruel com, potser, coherent amb totes les facilitats donades.