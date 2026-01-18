ESQUÍ DE MUNTANYA
47a posició d’Ancion i 52a d’Olm a Courchevel
Els representants de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) van tancar la Copa del Món d’esquí de muntanya a Courchevel lluny de les posicions capdavanteres a la cursa vertical. La millor classificada va ser Lea Ancion, 47a a la cursa femenina a gairebé set minuts del triomf, mentre que en homes, el millor va ser Oriol Olm, 52è a quatre minuts de la victòria. A més, Marc Casanovas va ser 55è i Max Palmitjavila, que s’estrena en sènior, va acabar en 57è lloc.
La següent cita de la Copa del Món d’esquí de muntanya serà la Comapedrosa Andorra, que tindrà diumenge vinent la cursa vertical i l’endemà, els esprints. La federació serà representada pels quatre mateixos competidors que han estat aquests dies a Courchevel.