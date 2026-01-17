AUTOMOBILISME SOBRE GEL
Tercera prova de les Andbank GSeries
El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa acull aquesta tarda i vespre la tercera i penúltima jornada de les Andbank GSeries. Després que la jornada s’hagués de disputar la passada setmana en diumenge, la prova recupera el seu format habitual i es farà íntegrament avui.
A la classificació general de la categoria reina, Giand, Nil Solans defensarà el seu liderat, on el persegueix Raül Ferré, mentre que Antonio Otero encapçala la taula en Ral·li3. Mikel Azcona és l’actual líder en kart-cross, mentre que Juan Antonio Conesa és el primer classificat en Side by side.