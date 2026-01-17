FUTBOL SALA
El Ranger’s guanya i se situa a un punt de l’Encamp
El Ranger’s va encetar el 2026 amb una victòria contra l’FS La Massana per 8-2 al duel pendent de la jornada 12, i se situa a només un punt del Ranger’s, el líder. Dos gols d’Edgar i Aleix i les dianes de Claudi, Alexandre, Sergio i Roger van servir perquè els lauredians s’enduessin el triomf.
Més enllà d’aquest duel pendent, la Lliga Viatges Pantours tornarà a escena la propera setmana després de les festes de Nadal amb la 13a jornada.