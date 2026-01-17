BÀSQUET
Obligats a reaccionar
El MoraBanc afronta el duel contra el Breogán amb la victòria com a única sortida després de cinc derrotes
El MoraBanc Andorra ja no es troba en el punt de matisar discursos ni de buscar lectures a llarg termini. Contra el Breogán, al pavelló Toni Martí (19.00 h), la victòria és innegociable. Cinc derrotes consecutives han anat estrenyent el marge amb el descens i afinant el llenguatge, ara toca guanyar. Sense ornamentació i sense excuses.
“Les lesions són imponderables del nostre esport i ho hem de treure amb pit i collons”
A més, l’escenari no és còmode. L’equip tricolor arriba castigat per les baixes i amb una rotació al límit, especialment a la direcció de joc. Shannon Evans serà pràcticament l’únic base pur disponible després de la greu lesió de Xavier Castañeda, que estarà fora uns tres mesos, Rafa Luz no està en condicions de jugar i, si ho fa, serà de manera testimonial, mentre que Aaron Ganal també arrossega problemes físics i no s’espera forçar-lo. “Ara mateix només disposem d’un base pur a la plantilla”, va admetre Joan Plaza, assumint la realitat sense dramatismes. La lesió de Castañeda ha estat un cop dur, també emocional. “És una llàstima sobretot per a ell. Va fer una aposta personal venint aquí, s’havia integrat molt bé i estava rendint a bon nivell”, va explicar Plaza, recordant que es va fer mal en un gran partit, contra el Reial Madrid. Però el tècnic no vol que el context derivi en victimisme. “Les lesions són imponderables del nostre esport. Afecten tots els equips. Res de plorar”, va sentenciar. El discurs és directe i cru. “Som els que som. El lema és clar: pit i collons. Hem d’anar-hi amb tot”, va assegurar el tècnic. Durant la setmana s’ha provat de tot: quatres fent de cinc, cincs de quatre o exteriors dirigint, com el cas de Chumi Ortega. “No és el meu estil queixar-me i tirarem amb el que tenim”, va insistir Plaza, que demana orgull i capacitat d’adaptació. La visita del Breogán accentua la urgència. És un rival directe, “de la nostra lliga”, que arriba amb dues victòries més a la classificació i amb un precedent clarament desfavorable: sis triomfs consecutius dels gallecs i gairebé tres anys sense guanyar-los. “És un equip agressiu, tercer millor rebotador ofensiu de l’ACB, amb bases molt verticals i una pressió constant sobre la pilota”, va apuntar Plaza. Un mirall incòmode per a un MoraBanc que sap que el rebot defensiu i les pèrdues han estat llastos recurrents.
“La gent ha d’omplir el pavelló venint de blau o de groc, me la bufa, però sent el sisè jugador”
L’entrenador del MoraBanc ho té clar: partits com el del Reial Madrid omplen sols, però els que marquen el futur d’un equip són aquests. “El que realment necessitem és omplir el pavelló també en aquests partits. Venint de blau, de groc o del color que sigui, me la bufa, però venint. Vull un pavelló que empenyi, que entengui el moment i que faci de sisè jugador”, va sentenciar Plaza deixant clar que contra el Breogán no hi ha xarxa ni demà.