Bàsquet
El MoraBanc encaixa contra el Breogán, al darrer sospìr, la sisena derrota seguida (101-104)
L'equip tricolor, que ha tingut un coixí de + 18, claudica amb un triple final de Francis Alonso
Un triple de Francis Alonso en l´últim segon ha negat una victòria innegociable per al MoraBanc, en un partit resolt al cara o creu i que l'equip tricolor tenia lligat al tercer quart quan gaudia d'un aventatge de 18 punts. La derrota ha tingut tots els condicionants, amb la fortuna girant l'esquena, i en el dia que els dos jugadors que semblaven tenir els dies comptats, Best i McKoy, han resultat ser els millors del grup de Joan Plaza, amb 24 i 19 punts, respectivament.
L'equip tricolor encaixa així la sisena derrota consecutiva i es complica una mica més al vida pel que fa a la zona compromesa i es troba només un triomf per sobre del descens, amb la visita la propera jornada al Nou Congost per enfrontar-se al BAXI Manresa de Ferran Bassas.Ha sortit desconfigurat el MoraBanc, massa nerviós, erràtic, acumulant pèrdues -en va sumar set en sis minuts- i el Rio Breogán ho ha agraït dominant tot el primer quart amb ràfegues (5-9, 9-15 i 12-19), amb les aportacions de Russell i Brankovic, i que ha obligat Joan Plaza ha refredar la situació amb un temps mort.
L'equip ha començat a tancar el rebot, a defensar més dur i ha aconseguit arribar a la primera aturada eixugant la diferència gallega (25-25) amb anotació molt coral i lideratge de Best i Ortega. Precisament, dos triples consecutius i vuit punts del combo nord-americà han trencat l'intercanvi de cops ja entrats al segon quart i els tricolors han abraçat la primera distància (40-34) anul·lant les estirades del Breogán a les mans d'Alonso, amb set punts en poc més de tres minuts.
El grup de Plaza, més entonat, ha anat pujant les revolucions, Evans ha començat a agradar-se i Best a treure punta al fusell -ha signat 13 punts al segon quart- (48-39), obligant Luis Casimiro a aturar la inèrcia. Amb la sensació de tenir controlada la situació, el MoraBanc ha posat el pany al parcial i ha anat a vestidors amb un +12 arrodonit per Evans i una antiesportiva de Sakho (56-44). La represa no ha fet variar el full de ruta i el conjunt tricolor ha augmentat el coixí amb un inspirat McKoy, també famolenc i amb ganes de reivindicar-se, i ha marxat als +18 (69-51) amb un Breogán que s'anava encongint i que no trobava resposta. Però al darrer tram van aparéixer els fantasmes, i després d'un parcial d'1 a 10, Plaza ha aturat el joc per evitar més maquillatge de l'equip gallec (80-73) i per tornar a cargolar la situació.
Els darrers segons han estat un exemple del que pot passar si el MoraBanc decideix desendollar-se i descansar durant un partit. El Breogán ha ampliat la ràfega a un 3 a 18 i un triple sobre la botzina de Francis Alonso per afrontar la mànega definitiva amb un 80 a 78 tan perillós com inexplicable. Tot i estar en el partit durant tot el darrer quart, caminar sobre el filferro acostuma a tenir conseqüències i del patiment innecessari després de gaudir d'un avantatge de 18 punts s'ha passat al malson, amb intercanvi de cops, i amb accions mal defensades que no han permès el MoraBanc lligar el partit i que l'han abocat a final a cara o creu amb la pitjor de les sorts.
FITXA TÈCNICA
MORABANC ANDORRA, 101: Evans (12), Best (24), Okoye (4), Kostadinov (3) i Pustovyi (14) -cinc inicial-; Kuric (12), Ortega (6), Udeze (3), McKoy (19), Guerrero (0), Rafa Luz (4) i Ganal (0)
RIO BREOGÁN, 104: Russell (9), Cook (8), Kurucs (4), Andric (14) i Sakho (5) -cinc inicial-; Dibba (2), Alonso (28), Apic (6), Mavra (4), Aranitovic (6), Brankovic (18) i Quintela (-)
PARCIALS: 25-25 (10’); 56-44 (20’); 80-78 (30’), 101-104 (40’)
ÀRBITRES: Carlos Peruga, Javier Torres i Roberto Lucas.
ELIMINATS: Mavra -Breogán-.
PISTA: Pavelló Toni Martí, amb 3.269 espectadors.