Bàsquet

El MoraBanc encaixa contra el Breogán, al darrer sospìr, la sisena derrota seguida (101-104)

L'equip tricolor, que ha tingut un coixí de + 18, claudica amb un triple final de Francis Alonso

El MoraBanc encaixa contra el Breogán, al darrer sospìr, la sisena derrota seguida.

El MoraBanc encaixa contra el Breogán, al darrer sospìr, la sisena derrota seguida.Fernando Galindo

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez

Creat:

Actualitzat:

Un triple de Francis Alonso en l´últim segon ha negat una victòria innegociable per al MoraBanc, en un partit resolt al cara o creu i que l'equip tricolor tenia lligat al tercer quart quan gaudia d'un aventatge de 18 punts. La derrota ha tingut tots els condicionants, amb la fortuna girant l'esquena, i en el dia que els dos jugadors que semblaven tenir els dies comptats, Best i McKoy, han resultat ser els millors del grup de Joan Plaza, amb 24 i 19 punts, respectivament.

El MoraBanc encaixa contra el Breogán, al darrer sospìr, la sisena derrota seguida.

El MoraBanc encaixa contra el Breogán, al darrer sospìr, la sisena derrota seguida.Fernando Galindo

L'equip tricolor encaixa així la sisena derrota consecutiva i es complica una mica més al vida pel que fa a la zona compromesa i es troba només un triomf per sobre del descens, amb la visita la propera jornada al Nou Congost per enfrontar-se al BAXI Manresa de Ferran Bassas.Ha sortit desconfigurat el MoraBanc, massa nerviós, erràtic, acumulant pèrdues -en va sumar set en sis minuts- i el Rio Breogán ho ha agraït dominant tot el primer quart amb ràfegues (5-9, 9-15 i 12-19), amb les aportacions de Russell i Brankovic, i que ha obligat Joan Plaza ha refredar la situació amb un temps mort. 

L'equip tricolor ha tingut un coixí de + 18 i claudica amb un triple final de Francis Alonso.

L'equip tricolor ha tingut un coixí de + 18 i claudica amb un triple final de Francis Alonso.Fernando Galindo

L'equip ha començat a tancar el rebot, a defensar més dur i ha aconseguit arribar a la primera aturada eixugant la diferència gallega (25-25) amb anotació molt coral i lideratge de Best i Ortega. Precisament, dos triples consecutius i vuit punts del combo nord-americà han trencat l'intercanvi de cops ja entrats al segon quart i els tricolors han abraçat la primera distància (40-34) anul·lant les estirades del Breogán a les mans d'Alonso, amb set punts en poc més de tres minuts. 

Els jugadors Best i McKoy han estat els millors del grup de Joan Plaza

Els jugadors Best i McKoy han estat els millors del grup de Joan PlazaFernando Galindo

El grup de Plaza, més entonat, ha anat pujant les revolucions, Evans ha començat a agradar-se i Best a treure punta al fusell -ha signat 13 punts al segon quart- (48-39), obligant Luis Casimiro a aturar la inèrcia. Amb la sensació de tenir controlada la situació, el MoraBanc ha posat el pany al parcial i ha anat a vestidors amb un +12 arrodonit per Evans i una antiesportiva de Sakho (56-44). La represa no ha fet variar el full de ruta i el conjunt tricolor ha augmentat el coixí amb un inspirat McKoy, també famolenc i amb ganes de reivindicar-se, i ha marxat als +18 (69-51) amb un Breogán que s'anava encongint i que no trobava resposta. Però al darrer tram van aparéixer els fantasmes, i després d'un parcial d'1 a 10, Plaza ha aturat el joc per evitar més maquillatge de l'equip gallec (80-73) i per tornar a cargolar la situació. 

Els jugadors Best i McKoy han estat els millors del grup de Joan Plaza

Els jugadors Best i McKoy han estat els millors del grup de Joan PlazaFernando Galindo

Els darrers segons han estat un exemple del que pot passar si el MoraBanc decideix desendollar-se i descansar durant un partit. El Breogán ha ampliat la ràfega a un 3 a 18 i un triple sobre la botzina de Francis Alonso per afrontar la mànega definitiva amb un 80 a 78 tan perillós com inexplicable. Tot i estar en el partit durant tot el darrer quart, caminar sobre el filferro acostuma a tenir conseqüències i del patiment innecessari després de gaudir d'un avantatge de 18 punts s'ha passat al malson, amb intercanvi de cops, i amb accions mal defensades que no han permès el MoraBanc lligar el partit i que l'han abocat a final a cara o creu amb la pitjor de les sorts.

FITXA TÈCNICA

MORABANC ANDORRA, 101: Evans (12), Best (24), Okoye (4), Kostadinov (3) i Pustovyi (14) -cinc inicial-; Kuric (12), Ortega (6), Udeze (3), McKoy (19), Guerrero (0), Rafa Luz (4) i Ganal (0)

RIO BREOGÁN, 104: Russell (9), Cook (8), Kurucs (4), Andric (14) i Sakho (5) -cinc inicial-; Dibba (2), Alonso (28), Apic (6), Mavra (4), Aranitovic (6), Brankovic (18) i Quintela (-)

PARCIALS: 25-25 (10’); 56-44 (20’); 80-78 (30’), 101-104 (40’)

ÀRBITRES: Carlos Peruga, Javier Torres i Roberto Lucas.

ELIMINATS: Mavra -Breogán-.

PISTA: Pavelló Toni Martí, amb 3.269 espectadors.

tracking