FUTBOL
L’FC Andorra, “amb seguretat” per guanyar
El tècnic Carles Manso veu bé l’equip abans de visitar el Mirandés
Després de l’alegria a la Copa Catalunya, l’FC Andorra visitarà demà Anduva per enfrontar-se al Mirandés, rival directe de la part baixa, en un partit en què els tricolors buscaran els 3 punts després de no haver pogut guanyar encara en aquest 2026 en lliga (van caure a Ceuta i van empatar dissabte passat contra la Cultural). “Estem molt convençuts del que estem fent”, va assegurar el tècnic Carles Manso, que va agregar que “sabem com estem entrenant, el nivell és el que és, i anem amb tota la seguretat de poder guanyar, ja sigui el Mirandés o qualsevol equip”. Els tricolors tindran tota la plantilla disponible amb l’única incògnita de l’última incorporació, Edgar González, que fins i tot podria acabar entrant a la convocatòria.
D’altra banda, el tècnic va confirmar que el central Antal Yaakobishvili abandonarà l’equip (algunes informacions el situen al Tenerife de Primera RFEF), i no va tancar la porta a realitzar alguna altra incorporació, sempre però assegurant que “hem de seguir sent molt quirúrgics per saber quin és el perfil adequat per fitxar”.