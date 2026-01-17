ESQUÍ PARALPÍ
Desena posició de Roger Puig al supergegant de la Copa del Món a Saalbach
Roger Puig va finalitzar en desena posició al primer dels dos supergegants que tanquen la Copa del Món d’esquí paralpí de Saalbach, a Àustria. L’esquiador va repetir entre els deu millors després d’haver-ho aconseguit en descens, en una jornada que va tenir la victòria del canadenc Alexis Guimond, seguit pel francès Arthur Bauchet, i amb el rus Aleksei Bugaev tancant el podi.
Malgrat cometre algunes errades, Puig va completar una baixada sòlida que li va permetre sumar 26 punts per a la classificació general de supergegant, on és cinquè amb 113 punts. A la general que combina totes les disciplines, l’esquiador del país és ara vuitè amb 316 punts.
Puig tancarà la Copa del Món d’esquí paralpí de Saalbach, a Àustria, amb el segon i últim supergegant que se celebrarà avui. Tot seguit, l’esquiador es traslladarà cap a Alemanya.