ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno entra al Top-30 al segon entrenament a Tarvisio
L’esquiadora suma un 26è lloc a la segona jornada cronometrada a Itàlia després de ser sisena a la primera
Cande Moreno va entrar al Top-30 al segon entrenament de descens de la Copa del Món de Tarvisio després d’assolir el 26è millor temps. Després de ser sisena a la primera jornada, l’esquiadora de la FAE va completar ahir el recorregut amb un temps d’1’47”51 finalitzant a 2”19 del millor registre, que va ser obra de la local Nicol Delago. També va prendre part de l’entrenament d’ahir Jordina Caminal, que va obtenir el 50è millor crono a 6”26 de Delago, en una jornada que va aprofitar per seguir sumant baixades i experiència, en una setmana complicada després de la caiguda que va patir a la Copa d’Europa després de quedar-se sense un dels esquís, en una acció que va acabar sense pitjors conseqüències.
Caminal no disputarà avui la primera de les dues curses programades a Tarvisio, on sí que hi hairà Cande Moreno amb el dorsal 47 de 50 participants. El descens arrencarà a les 10.45 hores, i després d’haver entrat als punts a Saint Moritz a l’estrena del curs, l’objectiu serà repetir dins del Top-30. A més, demà tindrà una nova Copa del Món, en aquest cas en supergegant, on buscarà també els punts igual que van fer també a Saint Moritz.
Podis a Font Romeu
D’altra banda, els joves esquiadors de la FAE van assolir quatre podis a les curses CIT celebrades a Font Romeu. La primera va disputar-se dijous a la nit en eslàlom, on Pirmin Estruga va endur-se la victòria, seguit pel seu company Àlvar Calvo, mentre que la millor representant femenina va ser Ainhoa Piccino, que va ser quarta.
Pel que fa a la cursa d’ahir, Marc Fernández va finalitzar en segona posició al gegant celebrat a l’estació francesa en una jornada amb diverses millores de punts FIS. L’altre podi va arribar en noies amb la tercera posició d’Isabella Pérez.
DEL RIO TORNA A LA COPA DEL MÓN A ALEMANYA
D’altra banda, Irineu Esteve segueix al país recuperant-se per tal d’estar llest per a les properes cites, així com per poder arribar en les millors condicions possibles als Jocs d’hivern.