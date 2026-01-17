ESQUÍ ALPÍ

Cande Moreno entra al Top-30 al segon entrenament a Tarvisio

L’esquiadora suma un 26è lloc a la segona jornada cronometrada a Itàlia després de ser sisena a la primera

Cande Moreno, a l’entrenament d’ahir.

Cande Moreno, a l'entrenament d'ahir.

Redacció
Andorra la Vella

Cande Moreno va entrar al Top-30 al segon entrenament de descens de la Copa del Món de Tarvisio després d’assolir el 26è millor temps. Després de ser sisena a la primera jornada, l’esquiadora de la FAE va completar ahir el recorregut amb un temps d’1’47”51 finalitzant a 2”19 del millor registre, que va ser obra de la local Nicol Delago. També va prendre part de l’entrenament d’ahir Jordina Caminal, que va obtenir el 50è millor crono a 6”26 de Delago, en una jornada que va aprofitar per seguir sumant baixades i experiència, en una setmana complicada després de la caiguda que va patir a la Copa d’Europa després de quedar-se sense un dels esquís, en una acció que va acabar sense pitjors conseqüències.

Caminal no disputarà avui la primera de les dues curses programades a Tarvisio, on sí que hi hairà Cande Moreno amb el dorsal 47 de 50 participants. El descens arrencarà a les 10.45 hores, i després d’haver entrat als punts a Saint Moritz a l’estrena del curs, l’objectiu serà repetir dins del Top-30. A més, demà tindrà una nova Copa del Món, en aquest cas en supergegant, on buscarà també els punts igual que van fer també a Saint Moritz.

Podis a Font Romeu

D’altra banda, els joves esquiadors de la FAE van assolir quatre podis a les curses CIT celebrades a Font Romeu. La primera va disputar-se dijous a la nit en eslàlom, on Pirmin Estruga va endur-se la victòria, seguit pel seu company Àlvar Calvo, mentre que la millor representant femenina va ser Ainhoa Piccino, que va ser quarta.

Pel que fa a la cursa d’ahir, Marc Fernández va finalitzar en segona posició al gegant celebrat a l’estació francesa en una jornada amb diverses millores de punts FIS. L’altre podi va arribar en noies amb la tercera posició d’Isabella Pérez.

DEL RIO TORNA A LA COPA DEL MÓN A ALEMANYA

Gina del Rio torna a la Copa del Món amb una doble cita a Oberhof, a Alemanya. Després d’haver disputat la primera part del Tour de Ski, la fondista va tenir ahir jornada d’entrenament oficial a Alemanya abans de l’estrena d’avui. A Oberhof, Del Rio disputarà dues curses, la primera avui, un esprint en estil patinador, mentre que demà serà el torn dels 10 quilòmetres individuals en estil clàssic. La qualy de l’esprint d’avui serà a les 13.35 hores amb les finals des de les 16.05 hores, mentre que la prova de demà arrencarà a les 12.55 hores.

D’altra banda, Irineu Esteve segueix al país recuperant-se per tal d’estar llest per a les properes cites, així com per poder arribar en les millors condicions possibles als Jocs d’hivern.
