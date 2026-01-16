BÀSQUET
Kassius Robertson, opció exterior per al MoraBanc
Kassius Robertson és una de les opcions amb què treballa el MoraBanc Andorra per reforçar la línia exterior després de la lesió de Xavier Castañeda. Es tracta d’un escorta canadenc de 31 anys i 1,91 metres d’alçada amb experiència ja a l’ACB a les files de l’Obradoiro, el València o la Penya, on va jugar l’any passat, i que actualment és al Lokomotiv Kuban rus. Segons va informar el periodista Artem Komarov, el jugador deixarà Rússia, i una de les opcions que té sobre la taula és Andorra, tal com va informar La Central ACB i va confirmar el Diari. El problema, però, és que Robertson és desitjat per diversos equips de la competició, entre d’altres el Casademont Saragossa, i també les altes pretensions econòmiques que té l’escorta nascut al Canadà i que no ocupa plaça d’extracomunitari perquè té també la nacionalitat jamaicana.
Mentrestant, el conjunt tricolor segueix preparant el vital partit de demà al Pavelló Toni Martí, on rebrà el Río Breogán a partir de les 19.00 hores.