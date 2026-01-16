FUTBOL
Edgar i Yeray arriben atrets per l’estil
L’FC Andorra presenta les incorporacions del mercat d’hivern que arriben a préstec fins al juny
L’estil de joc que proposa l’FC Andorra va ser un dels motius claus perquè tant Edgar González com Yeray Cabanzón s’acabessin decidint per l’oferta tricolor i s’incorporessin a la disciplina del club. Així van explicar-ho ahir els dos futbolistes que arriben cedits per l’Almeria i el Racing de Santander, respectivament, durant la seva presentació. En el cas de Yeray, el migcampista va debutar ja dimecres al duel de Copa Catalunya deixant bones sensacions i marcant un gol, i va destacar que “l’estil de joc és una de les coses que més em va animar” i va agregar que “crec que aquest estil és immillorable per a mi, i crec que em sentiré molt còmode amb l’estil de joc que planteja l’FC Andorra”. En el mateix sentit, Edgar va afirmar que “és una de les raons per les quals he decidit venir, és un estil que fa molts anys que practico, ja des dels planters on he estat, i també amb el Betis i l’Almeria” i va cloure que “és un estil que a mi m’agrada i em va bé, i crec que puc gaudir-lo força”.
“Crec que aquest estil és immillorable per a mi i crec que em sentiré molt còmode”
Més enllà de la seva qualitat, tots dos futbolistes destaquen també per la seva polivalència. Sense anar més lluny, Yeray va jugar dimecres tant d’interior com d’extrem, i en aquest sentit va declarar que “jugaré on decideixi el míster, d’interior em vaig sentir molt còmode, i si ho he de fer a la banda també m’hi trobaré molt bé”, a més d’afegir que “crec que soc un jugador que puc adaptar-me a totes dues posicions i puc rendir bé a totes dues”. Edgar González, de la seva banda, ha fet sempre de central, però ha tingut també minuts com a migcentre, i va manifestar que “sempre he estat central, vaig jugar alguns anys de pivot, on em sento còmode i també puc jugar, però és cert que tota la meva vida he estat central i és la meva posició principal”. Si Yeray ja va debutar dimecres, el defensa haurà d’esperar encara alguns dies, i és que arriba amb unes petites molèsties a l’adductor, i va explicar que “entre tots hem decidit no precipitar-nos ara a l’inici i que això ens pogués afectar més endavant i acabar de fer net”, i va cloure que “avui ja he fet els primers trams d’entrenament amb l’equip i està tot ben situat, així que crec que a partir de la setmana que ve ja podré començar a entrenar”. Descartat, doncs, per diumenge contra el Mirandés, podria estrenar-se la següent setmana contra l’Osca.
“És un estil que a mi m’agrada i em va bé, i crec que puc gaudir-lo força”