ESQUÍ ALPÍ
Cande, sisena al primer entrenament a Tarvisio
Cande Moreno va ser ahir sisena al primer entrenament de descens de la Copa del Món de Tarvisio, a Itàlia. Malgrat arrencar amb el dorsal 51, l’esquiadora va acabar fregant el Top-5 amb un temps d’1’47”73, finalitzant a 1”49 del millor registre, obra de l’austríaca Nina Ortlieb. El tècnic Xoque Bellsolà va destacar el bon nivell de Moreno, i va afirmar que “estem en condicions d’atacar una bona cursa, això és l’entrenament oficial i ha fet una molt bona baixada”, a més d’agregar que “la Cande està anant molt forta i estem molt contents, però hem de continuar treballant per les curses de dissabte i diumenge”. A la jornada d’avui serà el torn d’un segon entrenament, mentre que dissabte i diumenge es faran les dues curses d’aquesta Copa del Món, la primera en descens, i la segona en supergegant. També en descens, però en aquest cas a la Copa d’Europa, Jordina Caminal va finalitzar en 44a posició a la segona cursa de Pass Thurn. Després de la caiguda de dimecres en què va perdre un esquí, l’esportista va tenir un dia complicat en què l’objectiu principal era recuperar sensacions i confiança, i va acabar lluny del Top-30, amb un crono d’1’37”78 que va deixar-la a 3”87 de la vencedora.
Caminal acaba 44a al descens de la copa d’Europa
D’altra banda, Lucas Pagès va finalitzar en 12a posició a l’esprint que va tancar la Copa del Món de Carezza en la modalitat de telemark. Per últim, en freeride, Joan Aracil, el representant de la FAE al Campionat del Món d’aquesta especialitat que es farà a principis de febrer al país, va fer d’obridor a la prova del Freeride World Tour que s’està fent a Baqueira-Beret. En aquesta mateixa cita, el tècnic Dani Fornell està fent les funcions de videojutge a la competició que se celebra a l’estació catalana.