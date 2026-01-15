TENNIS
Vicky Jiménez cau eliminada a Austràlia
Vicky Jiménez Kasintseva va posar el punt final a l’aventura a l’Open d’Austràlia després de caure eliminada a la segona eliminatòria de la fase prèvia davant de la xinesa Lin Zhu per 1-6 i 2-6. La tenista del Principat, que arribava a aquest primer Grand Slam de la temporada com a setena cap de sèrie de la prèvia i número 114 del món, va tenir un mal dia i va anar en tot moment a remolc de la seva contrincant, 163a al rànquing de la WTA.
El partit no va arrencar malament, però, per a Jiménez, que va guanyar el primer joc. A partir d’aquí, però, la seva rival va mostrar-se intractable i va encadenar sis jocs seguits per tancar el primer set al seu favor. A la segona mànega, la tenista va trencar el servei a Zhu per entrar el partit amb l’1-2, però va ser gairebé un miratge, i va veure com era la xinesa qui va seguir dominant i controlant el partit fins a tancar el set i el partit amb un break a Jiménez, per enterrar les opcions d’accedir al quadre principal.