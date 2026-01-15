ESQUÍ DE MUNTANYA
Tret de sortida a la Copa del Món de Courchevel
L’estació francesa de Courchevel acull avui la primera de les dues curses de la segona Copa del Món d’esquí de muntanya de la temporada. La FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) estarà representada per quatre esquiadors, que disputaran l’esprint i la vertical. Oriol Olm, Marc Casanovas, Lea Ancion i Max Palmitjavila s’estrenaran avui amb l’esprint a terres gal·les, mentre que demà serà el torn de la vertical.
La següent cursa de la Copa del Món serà ja la Comapedrosa Andorra, que comptarà també amb una vertical i un esprint el 25 i 26 de gener.