Ecologisme
L’Automòbil Club d’Andorra rep l’acreditació mediambiental One-Star de la FIA
L’entitat preveu optar a nivells superiors d’aquí a futures auditories
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha estat distingit amb l’acreditació One-Star del programa FIA Environmental Accreditation, un reconeixement internacional que avalua el compromís ambiental de les entitats vinculades a la mobilitat i l’automobilisme. El distintiu, atorgat per la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), acredita que l’ACA ha assolit un primer nivell de bones pràctiques ambientals i ha establert les bases d’un sistema de gestió alineat amb els objectius de sostenibilitat de l’organisme internacional.
L’auditoria, realitzada el novembre passat per un expert acreditat, ha valorat positivament la implantació d’una política ambiental signada per la presidència del club, la designació d’un responsable ambiental i la definició d’objectius concrets en àmbits com l’eficiència energètica, la reducció de residus o l’eliminació progressiva de paper i plàstics d’un sol ús. A més, l’ACA ha impulsat accions com la instal·lació d’enllumenat LED, la digitalització de processos i el càlcul d’emissions d’esdeveniments per compensar el seu impacte.
El president de l’ACA, Enric Tarrado, ha expressat l’orgull de rebre aquesta distinció: “És una confirmació que anem pel bon camí i un estímul per seguir avançant”.