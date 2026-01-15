ESQUÍ ALPÍ
Copa del món en dubte el 2027
Andorra no està al primer calendari de la temporada vinent, quan havia d’acollir un eslàlom i un gegant masculí
Andorra no apareix al calendari provisional de la Copa del Món masculina d’esquí alpí de la temporada 2026-2027 (la vinent), tal com sí que estava previst en un primer moment. Això no vol dir que el circuit mundial no acabi arribant al país tal com estava previst el febrer del 2027, però en el document fet públic dilluns per part de la FIS (Federació Internacional d’Esquí), el Principat no hi està inclòs. Més enllà de la triple ració de Copa del Món que hi ha prevista per a enguany amb tres curses de velocitat femenines a finals de febrer i principis de març, a la trobada de tardor de la FIS celebrada l’octubre del 2024 a Zúric es va atorgar de manera provisional també dues curses de la Copa del Món masculina de tècnica, un eslàlom i un gegant, que es farien a la pista Avet del sector de Soldeu de Grandvalira Resorts, com ja va passar el 2024, però en aquell cas amb curses femenines.
El consell de la FIS aprovarà el calendari definitiu aquesta primavera
Segons el que es va acordar el 2024, la Copa del Món havia de tornar l’any vinent amb un eslàlom el dissabte 27 de febrer i l’endemà amb un gegant masculí. Malgrat tot, al calendari fet públic per la FIS ahir, en aquestes dates apareixen curses a l’estació francesa de Courchevel, malgrat que aquesta prova en territori gal apareix amb l’epígraf TBC (sigles en anglès de per confirmar), igual que en dues cites més als Estats Units. És per això que la porta per al retorn del circuit mundial de cara al febrer del 2027 no està tancada definitivament ni molt menys, malgrat que Andorra no hagi estat inclosa en aquest calendari provisional. En tot cas, la resposta arribarà en pocs mesos, i és que la FIS publicarà el calendari definitiu a la primavera, un cop sigui aprovat pel seu consell (junta directiva). Malgrat no aparèixer en aquesta llista preliminar, les fonts de la FAE (Federació Andorrana d’Esquí) consultades ahir pel Diari van mostrar la seva tranquil·litat i confiança, i van mostrar-se optimistes que Andorra sigui inclosa al calendari definitiu que s’aprovarà en uns mesos per part de la Federació Internacional.
El consell de la FIS va aprovar també canvis a la Copa del Món d’esquí de fons, en concret al Tour de Ski, i és que l’edició de l’any vinent tornarà a ser en tres països amb la novetat de França, que obrirà la cursa a Les Rousses, abans de desplaçar-se a Oberstdorf (Alemanya) i Val di Fiemme (Itàlia).
CANDE ACABA 27A A LA COPA D'EUROPA DE PASS THURN
També a la Copa d’Europa, però en aquest cas a la masculina, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel no van finalitzar el segon eslàlom a Crans Montana. En una jornada de nou marcada per l’estat de la pista, Cornella va quedar fora a la segona mànega després de ser 49è a la primera, mentre que Gabriel no va completar la primera baixada.
Per últim, Lucas Pagès va ser 16è al primer esprint de la Copa del Món de telemark celebrada a Carezza.