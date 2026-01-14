BÀSQUET
Xavier Castañeda estarà tres mesos de baixa
Els pitjors pronòstics van complir-se i Xavier Castañeda haurà d’estar tres mesos de baixa per una lesió a l’isquiotibial. El darrer fitxatge del MoraBanc Andorra va haver de deixar el parquet diumenge passat contra el Madrid, i les proves mèdiques van confirmar una ruptura d’aquest múscul de la cama dreta que el farà estar 12 setmanes fora de combat, convertint-se en una baixa més que sensible per a Joan Plaza. El base va lesionar-se al tram final del duel en una jugada amb Tavares després d’impactar a terra, i malgrat que encara va poder llançar els dos tirs lliures després de la falta, va marxar coix. Les sensacions després del partit ja no eren gaire bones, però les proves van acabar de confirmar les males notícies.
Castañeda va arribar fa tot just dues setmanes, com a cedit per l’Unicaja després que el Lleida descartés la seva incorporació assegurant que no havia passat el reconeixement mèdic. El base va debutar, precisament, contra els lleidatans, i diumenge va ser el millor contra el Madrid.