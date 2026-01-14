ESQUI ALPÍ
Triple ració de Copa del Món
Andorra rebrà una cursa extra del circuit mundial femení a finals de febrer
Andorra acollirà finalment tres curses de velocitat de la Copa del Món d’esquí alpí femení, i no pas dues com estava previst. I és que la FIS (Federació Internacional d’Esquí) va confirmar ahir que la pista Àliga del Tarter serà la seu d’un supergegant extra que s’afegirà al descens i al supergegant que hi havia ja programat amb anterioritat. Quan va presentar-se el calendari oficial per part de la FIS, la cita programada a Grandvalira Resorts constava amb una data de reserva per si s’acabava suspenent alguna altra cursa del circuit mundial, i després de la cancel·lació diumenge del supergegant a l’estació austríaca de Zauchensee, aquesta serà reprogramada a Andorra, que gaudirà de les millors esquiadores del món durant un dia més. Aquesta cursa extra obligarà a canviar el calendari de competició, amb dos entrenaments de descens el dimecres 25 i dijous 26 de febrer, i la cursa de la Copa del Món d’aquesta modalitat l’endemà, el divendres 27. El cap de setmana serà territori per al supergegant, amb un primer, el que es recupera de Zauchensee, el dissabte 28, i un segon i definitiu el diumenge 1 de març, en el que serà el retorn del circuit mundial al país després de ser seu per últim cop fa dos anys, també amb curses femenines, però en aquest cas amb un eslàlom i un gegant que va celebrar-se a la pista Avet de Soldeu.
“Està superbé tenir una cursa més i aprofitarem per tenir un dia més les millors del món”
Des de l’organització van mostrar-se satisfets per aquesta nova cursa, i el secretari general de la Copa del Món, Marc Mitjana, va afirmar al Diari que “està superbé poder tenir una cursa més, i aprofitarem la infraestructura per tenir un dia més les millors esquiadores del món, amb la repercussió que això dona”. Fins a la triple cita del Tarter queden encara dues cites més de velocitat de la Copa del Món, i per això una suspensió d’una cursa més propera ho hauria complicat tot, i és per això que Mitjana va destacar que “ens dona més marge per als preparatius, ja que si se n’hagués suspès una altra, tindríem només dues setmanes”. De fet, el secretari general va admetre que “ja treballavem amb aquest escenari, i malgrat que tindrà un cost econòmic perquè serà un dia més d’hotel o d’infraestructures, encaixarà dintre del pressupost perquè ho teníem previst”. Per últim, Mitjana va referir-se també a l’estat de la pista a un mes i mig de les curses i va explicar que “abans d’aquesta última nevada ja estava en excel·lents condicions, ara haurem d’endurir la neu, però al final ens hem tret pressió perquè la pista és un dels elements més importants per a una Copa del Món”.
MIJARES NO ACABA A FLACHAU I MEDINA PUJA AL PODI A SESTRIERE
No van anar gaire millor les coses a la Copa d’Europa, on ni Bartumeu Gabriel ni Xavier Cornella van poder completar l’eslàlom de Crans Montana. Tots dos sortien amb un dorsal alt, el 62 i el 79 respectivament, i avui tindran una nova oportunitat a l’estació suïssa. També a la Copa d’Europa, però femenina, Cande Moreno va finalitzar en 12a posició a l’entrenament de descens a Pass Thurn (Àustria), on Jordina Caminal va ser 36a. Totes dues disputaran avui la cursa d’aquesta Copa d’Europa.
La bona notícia del dia per a la FAE va arribar a Sestriere, on Íria Medina va fer podi en un gegant FIS després de ser tercera. L’esquiadora va finalitzar a només 0”17 de la guanyadora Melissa Astegiano després de ser sisena a la primera mànega, i a més, va rebaixar els seus punts FIS en aquesta disciplina marcant-ne 25,17, millorant els 30,09 actuals.