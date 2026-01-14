Esquí paralpí
Roger Puig, 8è al descens de la Copa del Món de Saalbach
El paraesquiador andorrà suma 32 punts més a la classificació de la Copa del Món
Roger Puig ha signat una destacada vuitena posició al descens de la Copa del Món de paralpí disputat avui a Saalbach (Àustria). L’esquiador andorrà ha completat una bona baixada, competitiva i amb ritme, tot i alguns petits errors puntuals que li han fet perdre algunes dècimes. Ha creuat la línia d’arribada a només 1,54 segons del guanyador, el canadenc Alexis Guimond, i ha sumat 32 punts més per a les classificacions generals de descens i overall del circuit.