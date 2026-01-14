REPORTATGE
La meitat de la feina feta
L'FC Andorra tanca la primera volta de la lliga amb 25 dels 50 punts que són necessaris per salvar-se a Segona Divisió.
L’empat de l’FC Andorra davant de la Cultural Lleonesa va suposar el final de la primera volta del conjunt tricolor en aquest retorn a la Segona Divisió. I en la meitat d’aquest camí de 42 jornades, els homes de, ara, Carles Manso, han sumat 25 punts, precisament la meitat dels 50 necessaris per assolir la permanència, cosa que vol dir que els tricolors tenen ja la meitat de la feina feta per assolir l’objectiu d’aquesta temporada, que no és altre que la salvació. I tot això, tenint en compte la llarga ratxa de deu partits sense vèncer que va acabar amb la marxa d’Ibai Gómez. En total, en aquests primers 21 partits de competició, els tricolors han sumat sis victòries, set empats i vuit derrotes per signar un total de 25 punts, dos sobre les posicions de descens, i situar-se en 14a posició.
Els 25 punts és la segona millor marca dels tres anys a segona
A més, en els 21 duels disputats fins al moment, els tricolors han anotat 23 gols i n’han encaixat 29, amb Minsu com a principal referència ofensiva de l’equip amb cinc dianes marcades, seguit per Villahermosa i Lautaro amb quatre cadascun. El jugador més utilitzat en aquest tram de temporada ha estat Sergio Molina, que ha disputat els 21 duels (tots com a titular a més) i ha jugat un total de 1.815 minuts. Els següents futbolistes que més han estat sobre la gespa són Gael Alonso amb 1.646 minuts en 19 partits (tots com a titular) i Dani Villahermosa amb 1.566 minuts en 21 partits (17 sortint des de l’inici), mentre que els menys utilitzats han estat Merquelanz, que ja ha marxat, amb 56 minuts, Antal amb 63 i Ratti amb 90.
Aquests 25 punts per tancar la primera volta és la segona millor marca del club a Segona Divisió en les tres temporades en què ha militat a la categoria de plata del futbol espanyol. La millor segueix sent la 2022-2023, la del debut, quan l’equip que dirigia Eder Sarabia va tancar els 21 primers partits amb 29 punts (vuit sobre el descens) després d’empatar 1-1 davant del Tenerife, en una temporada en què l’FC Andorra va acabar en una magnífica setena posició final. L’altra referència a Segona és la de la temporada 2023-2024, que va acabar en descens, i amb els tricolors sumant 23 punts als 21 primers partits, només un més respecte a les posicions de crema.