Esquí
Lucas Pagès, 16è al primer sprint de la Copa del Món de Carezza
L’andorrà ha completat les dues mànegues amb un crono de 2.15.43
L'esquiador andorrà Lucas Pagès ha obtingut avui la 16a posició a la cursa sprint de la Copa del Món de telemark que es disputa a Carezza (Itàlia). L’andorrà, que ha arrossegat molèsties d’esquena en els darrers dies, ha completat les dues mànegues amb un crono de 2.15.43. Pagès tornarà a competir demà en una nova jornada d'aquesta Copa del Món.
Moreno, 27a a Pass Thurn i Caminal no finalitza
Cande Moreno ha estat 27a al descens de la Copa d’Europa a Pass Thurn (1.36.10), a 2.04 de la guanyadora, la italiana Sara Allemand. L’andorrana ha comès una errada a la zona plana que li ha fet perdre temps. Jordina Caminal, que marcava bons parcials, no ha pogut acabar per la pèrdua d’un esquí. Demà només competirà Caminal, ja que Moreno es trasllada a Tarvisio per a la Copa del Món.
Cornella i Gabriel no acaben a Crans Montana
Xavier Cornella ha quedat fora a la segona mànega i Bartumeu Gabriel no ha acabat la primera en la segona cursa d’eslàlom de la Copa d’Europa a Crans Montana (Suïssa), marcada per una pista complicada i molts abandonaments. El francès Antoine Azzolin s’ha endut la victòria.