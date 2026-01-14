Futbol
L’FC Andorra passa a 'semis' de la Copa Catalunya (2-3)
Els tricolors han vençut a l’Europa a domicili amb un gol d’Alende al 92
L’FC Andorra s’ha classificat per a les semifinals de la Copa Catalunya després d’imposar-se a l’Europa a domicili per 2-3 en un duel decidit amb un gol de Diego Alende al minut 92. Els de Carles Manso han desaprofitat un 0-2 inicial, però la diana del central ha permès al del Principat avançar per quarta temporada consecutiva a semifinals.
Els tricolors han encarrilat el partit per la via ràpida amb un gol de Yeray Cabanzón, que debutava avui, als nou minuts, després d’aprofitar una errada local, i amb el 0-2 de Cerdà als 18 minuts després d’una bona passada de Le Normand. L’1-2 de l’Europa després d’una errada de Bomba i un tir en què Ratti hagués pogut fer més ha posat als catalans dins del partit, però el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans malgrat les ocasions a una i altra banda, especialment una doble dels de Carles Manso al darrer minut que la defensa europeïsta va treure sobre la línia.
A la represa els locals han tornat a colpejar gràcies a Jordi Cano en una nova acció en què Ratti hagués pogut fer més. El gol en contra ha semblat esperonar els tricolors, que han tingut el tercer primer amb un tir d’Uzkudun, i després amb una centrada desde la dreta que Minsu no ha pogut enviar a dins de la xarxa per tot just centímetres. El temps anava passant, i el partit s’ha anat igualant per moments, fins i tot amb les ocasions més clares pel conjunt català, però també amb els tricolors perdonant per moments com en un 1 contra 1 d’Àlex Calvo. I quan semblava que el marcador ja no es mouria, Alende ha caçat una pilota dins de l’àrea per superar a Lucas i classificar als tricolors, però no sense ensurt, i és que Ratti ha hagut d’evitar el 3-3 a la darrera jugada amb una intervenció espectacular.
FITXA TÈCNICA
CE EUROPA, 2: Lucas; Guillem (Campeny 46’), Àlex Cano, Joan Puig, Escoruela (Edo 69’); Caravaca (Adnane 62’), Meshak (Vacas 28’); George Andrews (Mahicas 28’), Pla, Adam; Jordi Cano (Izan 62’).
FC ANDORRA, 3: Ratti; Petxa, Bomba, Alende, Imanol (Calvo 46’); Marc Domènech (Manu Nieto 62’), Yeray (Carrique 62’), Le Normand (Villahermosa 76’); Olabarrieta (Álvaro Martín 46’), Uzkudun, Cerdà (Minsu 46’).
GOLS: 0-1, Yeray (9’); 0-2, Cerdà (18’); 1-2, Àlex Pla (27’); 2-2, Jordi Cano (47’); 2-3, Alende (92’).
ÀRBITRE: Gerard Brull Acerete.
TARGETES: Groga a Caravaca, Àlex Pla, Vacas i Àlex Cano –Europa–; Alende i Carrique –FC Andorra–.
ESTADI: Nou Sardenya, 1.380 espectadors.