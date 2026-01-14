ESQUÍ PARALPÍ
14è lloc de Roger Puig al primer descens a Saalbach
Roger Puig va finalitzar en 14a posició al primer descens de la Copa del Món d’esquí paralpí celebrat a l’estació austríaca de Saalbach. Després de ser tercer a l’entrenament celebrat dilluns, el canvi de condicions de la neu, molt més dura i ràpida, va perjudicar-lo i no va poder repetir les bones sensacions. L’esquiador va cometre alguns errors importants que van impedir-li lluitar per estar més al davant i va completar la seva baixada en un temps de 57”39 que va deixar-lo a 3”39 del més ràpid de la jornada d’ahir, el suís Robin Cuche. Amb els punts assolits ahir, l’esquiador és ara setè a la general absoluta de la Copa del Món, i setè també en la modalitat de descens.
Després de la cursa, Puig va explicar que “les condicions han canviat molt respecte als entrenaments” i va afegir que “la neu estava molt més dura i ràpida, i això no perdona errors”. L’esquiador tindrà avui un segon descens i després dos supergegants.