TENNIS
Vicky Jiménez s’estrena amb triomf a Austràlia
Vicky Jiménez va arrencar amb pas ferm la participació en la fase prèvia del primer Grand Slam de la temporada, l’Open d’Austràlia, i va aconseguir el pas a la segona eliminatòria després de derrotar la canadenca Kayla Cross en tres mànegues (4-6, 6-4 i 7-5) en un partit maratonià que va allargar-se durant prop de dues hores i mitja.
S’enfrontarà a la xinesa Lin Zhu a la segona ronda
La tennista del Principat va anar de menys a més com moltes vegades li passa, i és que la canadenca va arrencar el partit trencant-li el servei i es va acabar enduent la primera mànega. A partir d’aquí, però, Jiménez va fer un pas endavant i va poder forçar un tercer set en què la igualtat va seguir sent màxima, però en què la tricolor es va mostrar més serena en els moments claus fins a acabar guanyant.
La tennista, que és la tercera cap de sèrie de la prèvia, es troba ara a dues victòries d’entrar per segon cop a un quadre principal d’un Grand Slam, i la seva propera rival serà la xinesa Lin Zhu, actual número 163 del món. L’asiàtica va imposar-se ahir a la brasilera Laura Pigossi.