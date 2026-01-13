AUTOMOBILISME
Triomf de Raül Ferré en Giant a la segona cursa de les Andbank GSeries
Raül Ferré va endur-se la victòria a la categoria reina a la segona jornada de competició de les Andbank GSeries. Malgrat les inclemències meteorològiques de les darreres jornades, el Circuit d’Andorra-Pas de la Casa estava en unes condicions excel·lents, i el pilot del país es va poder endur el triomf final davant de Nil Solans i del pilot resident de MotoGP, Àlex Rins. Ferré va ser el més ràpid a la qualificació, i també a la Final A, mentre que Solans va ser-ho a la Final B. Pel que fa a la general, després de les dues primeres curses, Solans lidera amb 78 punts pels 53 de Ferré, que és seguit ben de prop per Albert Llovera amb 52.
A la resta de categories, Mikel Azcona va vèncer en KartCross, en què lidera també la general, Antonio Otero va imposar-se en Rally3 i és més líder, mentre que Juan Antonio Conesa va ser el millor entre els SidebySide i referma el seu primer lloc a la general.