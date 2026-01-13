Esquí paralpí
Roger Puig, 14è al descens de la Copa del Món de Saalbach
L’andorrà afronta una jornada complicada amb una neu molt ràpida i errors decisius, però confia a millorar demà
L’esquiador andorrà de paraalpí Roger Puig ha finalitzat aquest dimarts en catorzena posició al descens (DH) de la Copa del Món de Saalbach, Aùstria. La cursa s’ha disputat en condicions força diferents als entrenaments previs, amb una neu molt més dura i ràpida, fet que ha condicionat l’actuació del pilot andorrà.
Puig ha comès tres errors importants, un en cada secció clau del traçat. El més destacat s’ha produït als trams amb més pendent, on ha entrat llarg en una porta, perdent línia i ritme i veient-se gairebé obligat a sortir del traçat. Tot i mantenir la concentració, la velocitat de la pista i les dificultats acumulades li han impedit recuperar temps, finalitzant lluny dels primers classificats. Segons el GPS, ha arribat a assolir els 127 km/h.
Tot i el resultat, Puig valora l’experiència com a part del seu procés de millora. “La neu estava molt més ràpida i dura que als entrenaments, i això no perdona”, ha assegurat. El circuit austríac acollirà demà una nova prova de descens, on l’andorrà tindrà una nova oportunitat per refer-se, corregir errors i buscar un millor resultat en una disciplina on ha demostrat capacitat per ser competitiu.