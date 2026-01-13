ESQUÍ ALPÍ
Mijares busca tornar a entrar al top 30 a Flachau
Es mostra amb confiança malgrat arribar amb molèsties a la tíbia
Carla Mijares afronta a Flachau (Àustria) la setena Copa del Món d’eslàlom amb l’objectiu de tornar a entrar al top 30 com va fer a Semmering a finals d’any. Després d’aquell històric resultat, l’esquiadora no va poder repetir-ho a Kranjska Gora, primera cursa d’aquest 2026, però arriba amb confiança a Flachau malgrat els problemes físics que arrossega. “Aquests últims dies m’he entrenat una mica menys del que m’hauria agradat perquè tinc una mica de molèsties als tibials i peronés”, va destacar Mijares, que va agregar que “tenim molt clar on volem estar i sabem que si traiem el millor esquí podem ser al davant”. La primera mànega serà a les 17.45 hores, i la segona serà a les 20.45 hores.
Íria Medina finalitza en 15a posició al gegant FIS de Sestriere
A més de la Copa del Món, Cande Moreno i Jordina Caminal tenen avui descens de la Copa d’Europa, mentre que Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella tenen cita també del circuit continental en eslàlom.
Per últim, Íria Medina va ser ahir 15a en un gegant FIS celebrat a Sestriere (Itàlia).