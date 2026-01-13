BÀSQUET
Creixent massa a poc a poc
El vestidor del MoraBanc considera que l’equip es troba en línia ascendent malgrat les cinc derrotes seguides, però admet que cal guanyar
El MoraBanc Andorra no guanya des de fa avui un mes, quan va imposar-se al Coviran Granada al Pavelló Toni Martí. Un mes en què l’equip ha transitat entre dues aigües, perquè la realitat és que els homes de Joan Plaza han sumat cinc derrotes consecutives des d’aquella victòria, però a la vegada, ha mostrat evidents signes de millora, i més veient que tres d’aquestes cinc derrotes han estat contra equips d’Eurolliga com València, Baskonia i Madrid. De fet, els tricolors haurien pogut guanyar qualsevol d’aquests tres partits, però al final no ho van aconseguir, i això fa que la situació segueixi sent complicada, com bé va resumir Joan Plaza després de perdre diumenge contra el Madrid: “Ja els ho he dit als jugadors, estic cansat de donar bona imatge i perdre”. L’equip manté una victòria de marge respecte al descens, però veu com per sobre la resta d’equips implicats comencen a obrir forat i ja estan a dos triomfs, i és per això que el tècnic va destacar que “la gent s’ha divertit, la gent ha vist un equip que des de fa moltes setmanes s’està comprometent, està pencant i treballant, però hem de guanyar, i això és una realitat”. Però per on passa tornar a guanyar i convertir les bones sensacions en resultats positius? Per a l’entrenador català és sobretot “un tema d’experiència” i profunditzant va exposar que “els jugadors, quan dilluns veuen el vídeo, ja reconeixen que aquella passada no l’havien de fer o que el tir era massa ràpid; això s’adquireix amb el temps, l’experiència i estar altament concentrat”, a més de concloure que “és difícil, però ho necessitem. Treballem bé, però encara no ens hem acostat a jugar com ens entrenem; hi som a prop, i tant de bo això indiqui la bona direcció, però hem de concentrar-nos”.
Una línia ascendent que comparteix també el vestidor, i és que un dels últims a arribar, Kostas Kostadinov, va afirmar que “l’equip és allà i ens falta només aquest punt final per tornar a guanyar”, a banda d’admetre que “hem de fer un pas més, però jo crec que estem bé i ens estem preparant per al que ens resta de temporada”. D’altra banda, Chumi Ortega va afirmar que “en línies generals estem fent un bon treball també de cara als dos propers partits”, i va concloure que “jo crec que podem estar orgullosos del treball realitzat i de la feina que fem cada dia”.
Final contra el Breogán
Gairebé sense temps per refer-se ni lamentar-se, l’equip té aquest mateix dissabte un nou duel clau. I és que cada setmana que passa sense guanyar fa que els duels que arriben tinguin encara més flaire de final. I això és el que serà gairebé el partit contra el Breogán, i més després de l’oportunitat perduda de fa uns dies amb un rival directe com el Lleida (en menys mesura també contra el Saragossa), que manté l’equip amb quatre victòries, a vuit de les necessàries per assegurar la salvació matemàtica a l’ACB. Conscient d’això, Plaza ja va demanar el suport de l’afició només acabar el partit davant dels blancs, i després de lloar el paper del públic i el seu suport contra el Madrid, va demanar “que això estigui ple i tots siguem capaços d’entendre com d’important és per a nosaltres aquest partit”. Des del vestidor, un dels pesos pesants com Kyle Kuric, va considerar que “hem competit bé contra el València, el Baskonia i el Madrid, i necessitem jugar en aquest camí i seguir així”. A més, va agregar que “hem de pensar ja en el proper partit. Ells són prop nostre i segur que és un duel diferent, però hem de seguir aquest camí per poder aconseguir la victòria”. Per últim, Kostadinov va afirmar que “hem de donar-ho tot a la pista, no podem fer aquestes errades incomprensibles, hem de defensar bé i lluitar contra qui sigui”.
Pendents de Castañeda
Mentrestant, les mirades estan posades en Xavier Castañeda, que va haver de deixar el parquet al darrer quart després d’un cop amb Tavares en un duel en què estava materialitzant una gran actuació a nivell anotador. A l’espera de les proves mèdiques per determinar el grau de la lesió, i tot just en calent un cop acabat el duel, Plaza havia avisat que “la lesió pot ser perillosa”, però hi ha confiança que sigui un ensurt.