ESQUI ALPÍ
El mal temps cancel·la el supergegant de Zauchensee
El mal temps va acabar marcant definitivament la Copa del Món de velocitat de Zauchensee. La neu, el vent i la manca de visibilitat van obligar a cancel·lar el supergegant, en una setmana especialment complicada per a l’organització i les esquiadores. A l’estació austríaca només es va poder disputar l’entrenament oficial de descens de dijous, ja des de la sortida de reserva, mentre que el de divendres es va suspendre. Dissabte es va salvar el descens, però amb un traçat molt escurçat, sortint encara més avall del que s’havia previst. Ahir, però, les condicions no van permetre ni tan sols donar sortida al supergegant, prova en què havia de competir Cande Moreno.
Després d’aquest escenari, tant Cande com Jordina Caminal competiran aquesta setmana a la Copa d’Europa de Pass Thurn. Caminal hi arriba després del debut a la Copa del Món, en què va ser 53a al descens, i de les bones actuacions prèvies a St. Moritz.