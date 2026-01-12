ESQUÍ DE MUNTANYA
L’equip nacional suma cinc podis a la cita de Cerler
L’equip nacional d’esquí de muntanya va signar una actuació molt destacada a Cerler, en la segona prova de la Copa d’Espanya, amb un balanç final de cinc podis. A la primera jornada, en la modalitat esprint, Lea Ancion i Marc Casanovas van aconseguir la tercera posició en categoria sub-23 amb una notable actuació, mentre que Adrià Isal (sub-20) i Joan Lluch (sub-18) es van quedar a les portes de les rondes decisives. Ahir, segona jornada de la cita amb molt bones condicions meteorològiques, amb la prova vertical i en què els andorrans van tornar a brillar: Casanovas es va imposar en sub-23, Ancion va ser segona i Lluch va completar el podi en sub-18. Per la seva part, Adrià Isal va acabar setè i el jove Jan Escolfet va debutar en competició estatal amb bones sensacions.