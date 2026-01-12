FUTBOL
L’empat amb la Cultural no deixa bon pòsit a l’FC Andorra
L’empat entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa va deixar un regust amarg al vestidor tricolor. El punt sumat al Nou Estadi de la FAF no va satisfer un equip que, especialment a la segona part, va fer mèrits per endur-se la victòria. Amb més empenta, profunditat i arribades, l’Andorra va trobar en Josep Cerdà un dels homes clau del partit. L’extrem va signar el gol de l’empat i va ser un malson constant per a la defensa lleonesa. “Estic content a nivell personal, però volíem la victòria i no va poder ser”, va reconèixer.
La tensió acumulada durant el partit es va traslladar també al túnel de vestidors, tal com va reflectir l’acta arbitral redactada per Saúl Ais Reig. Un cop finalitzat el duel, es va produir una discussió entre els entrenadors Carles Manso i José Ángel Ziganda i l’expulsió del fisioterapeuta Pere Tarradellas en dir al tècnic de la Cultu, al túnel de vestidors i segons l’acta, “ets un pallasso”.