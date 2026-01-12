FUTBOL
El Casa Portugal, única sorpresa als quarts
L’FC Santa Coloma protagonitza la golejada dels vuitens de final
Els vuitens de final de la Copa Constitució Valira Seguretat van deixar emocions fortes, eliminatòries resoltes als detalls i diversos equips confirmant el seu paper de candidats al títol. L’Inter Escaldes va complir els pronòstics i va avançar ronda després d’eliminar l’FS La Massana, mostrant solidesa i control del partit (0-3). Els escaldencs ja tenen rival als quarts de final, en què s’enfrontaran al Casa de Portugal, la gran sorpresa dels vuitens de final en superar el CE Carroi, de la Lliga Multisegur, als penals després d’haver empatat sense gols.
Tots els favorits van aconseguir el bitllet sense estridències
En un altre dels enfrontaments destacats, la UE Santa Coloma va certificar el pas als quarts de final després de deixar fora el CE Principat amb una victòria per 2-0. Els gols de Cucu i d’Àlex Martínez van permetre als groc-i-negres controlar el partit i assegurar-se una plaça entre els vuit millors, en què s’enfrontaran a l’FC Ordino. L’FC Santa Coloma, per la seva banda, no va donar opció a l’Sporting Club Escaldes i va signar una golejada contundent per 5-1. Yenerey Betancor va ser el gran protagonista amb un hat-trick, mentre que Chus Rubio va completar la festa amb un doblet. Els colomencs ja miren als quarts de final, on es veuran les cares amb el Ranger’s, que va segellar la classificació després de superar el Penya Encarnada gràcies a tres gols a la segona meitat (0-3). Finalment, l’FC Ordino va saber reaccionar al gol inicial del City Escaldes i va capgirar el marcador per avançar ronda (1-2) i citar-se amb la UE Santa Coloma.