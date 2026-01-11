ESQUÍ ALPÍ
Zauchensee castiga massa Cande Moreno i Caminal
La Copa del Món de descens de Zauchensee va resultar especialment complicada per a Cande Moreno i Jordina Caminal, condicionada per una meteorologia molt adversa i una visibilitat canviant que es va agreujar en el tram final de la cursa. L’organització es va veure obligada a modificar novament la sortida i situar-la encara més avall que als entrenaments, fet que va deixar un traçat molt curt, d’aproximadament un minut.
En aquest context, Moreno va acabar 52a amb un temps d’1’09”34, a 3”10 de la vencedora, la nord-americana Lindsey Vonn, mentre que Caminal va ser 53a amb 1’09”46, a 3”22. Totes dues van haver de lluitar en condicions molt desiguals, amb neu acumulada i poca visibilitat. La Copa del Món es tanca avui amb el supergegant.