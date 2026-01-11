RUGBI
Triomf sòlid del VPC a l’Hospitalet per seguir líder
El VPC Andorra va reprendre la competició a la Divisió d’Honor B espanyola amb una victòria rotunda al camp del Rugby Club L’Hospitalet (5-67). En el primer partit després de l’aturada de Nadal, el conjunt andorrà va exhibir una superioritat clara i constant per reafirmar-se al capdavant de la classificació del Grup B. Des de l’inici, l’equip va dominar les fases estàtiques i el joc obert, transformant el control territorial en una pluja de fins a onze assajos. Gastón González, amb quatre marques, i Mateo Macchi, amb dues i una gran efectivitat en els xuts a pals, van liderar l’atac de l’equip de Dani Raya, molt superior des del principi. També van anotar Pep Aransanz, Livo Baz, Pascual, Mpho-Entie i Ortega. Defensivament, el VPC es va mostrar també molt sòlid i va concedir només una marca, de manera que va començar l’any 2026 amb molta confiança i amb l’ambició intactes. La propera jornada, el VPC rebrà el CNPN.