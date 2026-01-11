BÀSQUET
Sense complexos amb el Madrid
El MoraBanc rep el líder amb la voluntat de competir sent fidel al seu estil
El MoraBanc Andorra rep el Reial Madrid sense coartades i amb la convicció intacta que competir és innegociable, encara que el context no convidi a l’optimisme fàcil. El líder de l’ACB arriba al pavelló Toni Martí en una jornada que pot començar amb els tricolors en places de descens, però Joan Plaza no vol ni sentir a parlar d’excuses ni de calendaris malèvols. “El calendari és el que és. Si seguim les pautes, no hem de buscar excuses”, va resumir el tècnic, fidel a un discurs de realisme assumit des del primer dia.
L’equip ve de competir amb personalitat a Vitòria i de posar contra les cordes un Baskonia llançat. Aquell partit, com també el de València, reforça una idea que Plaza repeteix: el MoraBanc no està tan lluny com indiquen algunes derrotes. “Hem mirat equips molt potents a la cara. Ens ha faltat dominar alguns detalls, com el rebot defensiu, que és un problema greu”, admet. Però el missatge és clar: el camí no es desvia. Les baixes són les ja conegudes. Yves Pons i Rafa Luz continuen fora i Plaza es mostra satisfet amb el treball i amb l’actitud d’un vestidor que, assegura, no viu instal·lat en la frustració. “Ja vaig dir el primer dia que patiríem. No he venut cap camí de roses”, recorda. El partit que encara cou és el del Lleida, l’únic que el tècnic situa clarament a la columna dels que s’haurien pogut –i volgut– guanyar. Davant hi haurà un Reial Madrid ple de recursos, amb una profunditat de plantilla que impressiona fins i tot mirant els descartats del ròster. “Els que no hi entren serien titulars a qualsevol equip d’ACB o d’Eurolliga”, va remarcar Plaza, conscient que no hi ha desgast ni sorpresa possible. L’única via passa per ser fidels a l’estil, no regalar res i forçar el partit a mitja pista. “Si els deixes córrer, estàs mort”, avisa.
Samarretes blaves
El club repartirà samarretes blaves per tenyir el pavelló i Plaza va demanar un pas endavant del públic. “Som pocs, però orgullosos de ser pocs. No podem venir com si anéssim a l’òpera”, va voler engrescar el tècnic.