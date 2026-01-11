BÀSQUET
Derrota del MoraBanc davant del Madrid (85-90)
Els tricolors han plantat cara fins al final, però han acabat caient en un final d’infart
El Morabanc Andorra ha perdut davant del Reial Madrid per 85-90, sumant així la cinquena derrota seguida a l’ACB. Igual que va passar no fa gaire davant del València, els tricolors no només han plantat cara, si no que han fet un gran partit durant molts moments, però han semblat quedar-se sense benzina al final, davant d’uns blancs que han imposat la seva qualitat, i amb un arbitratge també que ha tret de polleguera els tricolors. Malgrat la derrota, els tricolors seguiran amb una victòria de marge respecte al descens, i han demostrat que jugant així guanyaran molts més partits dels que perdran, i que la salvació estarà molt més a prop.
Els tricolors, més enllà de mostrar-se tous en el rebot defensiu en un parell d’accions, han arrencat de manera espectacular, intensos al darrere, mòbils en atac, i amb encert en el tir amb Evans i Castañeda per marxar deu amunt 17-7 obligant a Scariolo a aturar un partit que ha tancat el primer quart amb el 21-13. Els, tricolors, però, han semblat curtcircuitar a l’inici del segon període amb males decisions i veient com el Madrid s’acostava a només quatre punts (24-20), però el retorn del darrer fitxatge del MoraBanc ha tornat a revolucionar el duel i donar-li els deu punts de renda als tricolors (33-23). No ha durat gaire l’alegria, i un parcial blanc per situar-se a tres (38-35) ha obligat a Joan Plaza a aturar el partit malgrat que els tricolors han marxat al descans per davant al marcador (41-40).
Una cistella d’Hezonja per obrir la segona meitat ha posat al Madrid per primer cop per davant des del 0-2. I és que els blancs han semblat despertar a la vegada que la intensitat defensiva dels tricolors queia i tornaven a permetre segones oportunitats al darrere, però els bons moments en atac han tornat a posar als de Joan Plaza per davant al marcador (52-50) després d’un triple d’Aaron Best. I això que algunes decisions arbitrals no ajudaven gaire caient sempre, casualment, cap al mateix costat, fent escoltar per part del públic allò d’“així guanya el Madrid”. Però aquest Madrid és molt Madrid, i en un tres i no res ha tornat a capgirar el duel situant-se obligant a Plaza a demanar temps mort
Però el Madrid és molt Madrid, i en un tres i no res s’ha tornat a posar per davant amb el 58-61 al final del tercer quart.
Tot estava obert, i el públic, molt intens i endollat ja des del primer segon, començava a donar aquell punt extra sempre necessari per guanyar un partit així, com s’ha vist després d’un 2+1 de Kostadinov per igualar el duel a 64. Però davant d’un equip així, una mínima errada penalitza moltíssim, i gairebé sense temps per assimilar-ho, un parell de males decisions del MoraBanc han provocat un 0-5 visitant i que Plaza aturés el partit. Però els tricolors no havien dit encara l’última paraula malgrat que els tres de taronja seguien fent de les seves i seguien a dos punts (69-71) a més de sis pel final. El Madrid ha agafat la màxima diferència (72-78) a quatre minuts pel final, i això ha atabalat als tricolors, que han vist com els blancs no deixarien escapar, malgrat la insistència i la lluita del MoraBanc fins a l’últim segon.
Els tricolors repetiran a casa la setmana que ve amb el duel de la part baixa davant del Río Breogán dissabte a les 19.00 hores al Pavelló Toni Martí.
FITXA TÈCNICA:
MORABANC ANDORRA 85: Evans (8), Best (4), Okoye (8), Kostadinov (10), Pustovyi (12) –cinc inicial– Ortega (5), Kuric (9), Castañeda (21), McKoy (7), Udeze (1), Guerrero (0), Ganal (-).
REIAL MADRID 90: Feliz (4), Llull (9), Hezonja (14), Okeke (9), Tavares (13) –cinc inicial– Len (10), Lyles (8), Maledon (11), Abalde (10), Procida (2), Kramer (0), Almansa (-).
PARCIALS: 21-13 (10’); 41-40 (20’); 58-61 (30’), 85-90 (40').
ÀRBITRES: Antonio Rafael Conde, Juan de Dios Oyón i Yasmina Alcaraz.
ELIMINATS: Kostadinov i Tavares.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.922 espectadors.