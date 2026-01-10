RAL·LI DAKAR
Tosha Schareina es manté en el quart lloc de la general
La sisena etapa del Ral·li Dakar va servir per tancar el primer gran bloc de competició abans de la jornada de descans. Les motos van afrontar la jornada més llarga d’aquesta edició, amb un recorregut total de 915 quilòmetres entre Hail i Riad, dels quals 326 van ser cronometrats.
Ricky Brabec es va imposar amb autoritat, signant una victòria que li va permetre reforçar el seu protagonisme a la classificació. El resident Tosha Schareina va tornar a mostrar regularitat acabant segon a 1’14” del guanyador, mentre que Adrien van Beveren va completar una actuació sòlida amb la sisena posició, cedint 5’37”. Edgar Canet va reaccionar després de la jornada negra de dijous i va completar l’etapa en la 15a posició, recuperant sensacions. En cotxes, Mathieu Baumel i Guillaume de Mévius continuen vivint un Dakar molt complicat i es troben en la 70a posició de la classificació general, ja sense cap mena d’opció real.