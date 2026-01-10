FUTBOL
Una reacció necessària
L’FC Andorra rep la Cultural Lleonesa en el primer partit de l’any a casa després de la derrota a Ceuta
El Nou Estadi de la FAF aixeca el teló del 2026 com a escenari de retorn i de necessitat. Primer partit de l’any a casa per a l’FC Andorra i resposta obligada després de la derrota a Ceuta, que va deixar aprenentatges, però també la sensació que l’equip va marxar amb menys del que havia merescut. Davant, una Cultural Lleonesa amb qui comparteix classificació –24 punts– i que posa context a un duel directe, d’aquells que marquen estat d’ànim i tendència.
“Hem de portar el partit cap a on ens interessa a nosaltres i intentar que ells estiguin incòmodes”
“L’FC Andorra és un equip que ens farà defensar durant molts minuts i hi hem d’estar preparats”
Carles Manso, que es va estrenar com a cap visible de l’staff precisament al Reino de León a la Copa, va voler rebaixar el dramatisme del darrer resultat. “La derrota era fàcil d’analitzar i la digestió també ho ha estat”, va explicar. El tècnic va insistir que el partit de Ceuta ha de servir d’aprenentatge immediat: ajustar detalls, controlar millor determinades situacions i recuperar a casa els punts que s’han escapat lluny de casa. Un dels focus de la setmana ha estat la pilota aturada. Les dades, però, ofereixen una lectura menys alarmista que la percepció. L’Andorra només havia encaixat dos gols de córner en tota la temporada, tots dos precisament a Ceuta. “Potser hi ha una sensació acumulada que fa que aquest aspecte es visqui com un problema més gran del que indiquen les dades”, va apuntar Manso, sense treure-li importància. Amb el treball específic de Dani Ortiz, l’objectiu és reforçar el missatge: en aquestes accions es guanyen i es perden punts. En l’apartat de peces, Gael Alonso torna després de complir sanció i Jesús Owono està disponible un cop finalitzada la seva participació en la Copa d’Àfrica amb Guinea Equatorial. El gran interrogant és Jastin, seriós dubte per un esquinç de turmell, tot i que l’evolució ha estat millor del que es temia inicialment i Manso va apuntar que Sergio Molina podria tornar al mig del camp, amb Bombardó mantenint-se al centre de la defensa. La Cultural arriba a Andorra amb una doble cara, ja que lluny del Reino de León ha sumat 15 dels 24 punts que té, però el moment actual no és bo: només un punt dels darrers nou a la Lliga. L’equip de José Ángel Ziganda se sent còmode sense pilota, replegat en un 4-4-2 sòlid, i busca fer mal a través de transicions ràpides. “L’Andorra és un equip que ens farà defensar molts minuts”, va advertir el tècnic lleonès. “Tenen molt la pilota, potser són una mica més verticals que abans, però molt Andorra.” Aquí rau el repte del partit. L’equip tricolor voldrà dominar, però haurà de vigilar molt bé les pèrdues i les vigilàncies per no obrir espais. “Hem de portar el partit cap a on ens interessa i fer-los un joc incòmode”, va resumir Manso, que sap que l’FC Andorra necessita els punts i sentir que el camí és el correcte.
“La derrota a Ceuta ha de servir, sobretot, d’aprenentatge immediat”
“Tenen molt la pilota i, potser, són una mica més verticals que abans”