REPORTATGE
Quan l’ADN ho és tot
El MoraBanc Andorra premiarà la fidelitat dels socis i abonats amb una samarreta exclusiva coincidint amb la visita del Madrid.
El partit contra el Reial Madrid sempre és una data subratllada en vermell al calendari del Pavelló Toni Martí. Per la dimensió del rival, pel que representa enfrontar-se amb un gegant del bàsquet espanyol i europeu, però també perquè és un d’aquells dies en què el club mira a la graderia amb una atenció especial. Demà, a les 18.00 hores, el MoraBanc Andorra vol que el duel vagi molt més enllà dels 40 minuts de joc i es converteixi en una celebració col·lectiva i d’orgull per exihibir seu ADN.
Les samarretes estaran col·locades a cada seient abans del partit
Amb aquest esperit neix l’acció que el club ha preparat per als seus socis i abonats. Abans que soni la botzina inicial, als seients els esperarà una samarreta exclusiva, pensada com un gest de reconeixement a la fidelitat i al compromís de tots aquells que sostenen el projecte des de la grada. No és un obsequi qualsevol ni un reclam puntual: és una manera de dir gràcies, de reforçar un vincle que s’ha anat teixint temporada rere temporada, en els dies de victòria i també, com ara, en els de dificultat. La samarreta forma part d’una proposta amb intenció narrativa. Sota el lema Tot per l’ADN, la peça apel·la directament als valors que defineixen el MoraBanc Andorra: identitat, sentiment de pertinença, orgull de país, compromís col·lectiu i, sobretot, saber d’on ve i amb qui camina. El disseny, concebut com un símbol compartit, vol transcendir el partit davant el Madrid i convertir-se en un record tangible d’allò que uneix club i afició. Una samarreta per portar-la més enllà del pavelló, com a declaració silenciosa de pertinença. Així, el club ha volgut cuidar fins al darrer detall. Les samarretes estaran col·locades als seients abans de l’arribada del públic, reforçant aquesta idea de sorpresa i complicitat amb els abonats. En cas que la talla no sigui l’adequada, s’ha previst un sistema de canvi a partir de dimarts 13 de gener a les oficines del club, sempre condicionat a la disponibilitat d’estoc, ja que es tracta d’una edició limitada.