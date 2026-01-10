Futbol
La neu posa en risc l’FC Andorra–Cultural Lleonesa
La intensa nevada obliga a valorar seriosament la suspensió del partit
El partit entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa, previst per a aquest dissabte a les 16.15 h al Nou Estadi de la FAF, està en seriós risc de suspensió a causa de la intensa nevada que ha tingut lloc a tot el país. El nou Estadi de la FAF d'Encamp s’ha despertat amb prop de 28 centímetres de neu, una situació que complica molt la disputa del duel.
De fet, LaLiga ha informat a través de les xarxes socials que, “a causa de les condicions meteorològiques adverses i de la intensa nevada que afecta el terreny de joc, es sol·licitarà al Jutge Únic de Competicions Professionals de la RFEF la suspensió i l’ajornament de l’Andorra–Cultural”. La decisió definitiva dependrà de l’estat del camp i del criteri conjunt dels dos equips i de l’equip arbitral, encapçalat per Saúl Ais Reig, del comitè valencià.
La casuística és especialment complexa per reprogramar el partit aquest diumenge, ja que la Cultural Lleonesa disputa dimarts vinent el seu partit de Copa del Rei contra l’Athletic Club, fet que redueix notablement les opcions d’un ajornament immediat.