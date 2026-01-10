BÀSQUET
El MoraBanc Escaldes participarà en la Copa Campions
El MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany formarà part de la Copa Campions, la nova competició de bàsquet inclusiu impulsada per l’ACB i destinada a persones amb discapacitat intel·lectual. L’equip de capacitats especials del club tricolor participarà en aquest torneig pioner, considerat la primera lliga nacional d’aquestes característiques a escala mundial. La competició reunirà 18 equips, un per club de la Lliga Endesa, i es disputarà en tres jornades entre gener i maig a L’Alqueria de València, Manresa i Bilbao. Amb aquesta iniciativa, el BC MoraBanc Andorra referma el compromís amb un bàsquet obert, inclusiu i centrat en les persones.