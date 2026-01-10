ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú, pendent de la neu a Abelboden
L’andorrà arriba amb confiança a una cita condicionada pel temps
Joan Verdú afronta una nova cita de la Copa del Món de gegant, a Abelboden (Suïssa), amb la mirada fixa a continuar sumant punts en una temporada exigent. L’andorrà arriba a la cursa després d’una setmana intensa d’entrenaments a Reiteralm, on ha pogut treballar amb bones condicions de pista i ajustar diversos aspectes tècnics. Tot i això, la cursa estarà marcada pel mal temps, amb neu persistent, un factor que l’obligarà a adaptar-se sobre la marxa. “La méteo és complicada, no para de nevar, així que ens haurem d’adaptar bé a la carrera”, va explicar Verdú, que es mostra preparat i motivat després del treball realitzat. La primera mànega està prevista a les 10.30 hores i la segona a les 13.30, sempre pendents de l’evolució meteorològica. Verdú ocupa actualment la 23a posició del rànquing de gegant de la Copa del Món amb 49 punts, sumats gràcies al 12è lloc de Sölden, el 16è de Copper Mountain i el 19è d’Alta Badia, després d’haver encadenat dos DNF a Beaver Creek i Val-d’Isère.
D’altra banda, el mal temps també ha condicionat la Copa del Món de Zauchensee, amb Cande Moreno i Jordina Caminal. L’organització confia que avui es pugui disputar el descens.