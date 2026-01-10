GIMNÀSTICA RÍTMICA
El Club Rítmica Serradells, solidari, es bolca per ajuda els joves en risc
El Club Rítmica Serradells organitzarà demà una gala benèfica al pavelló del Serradells amb una clara vocació solidària. L’esdeveniment, que començarà a les 9.30 hores, destinarà tota la recaptació a l’Associació Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), una entitat que treballa en l’acompanyament educatiu i social de joves en situació de vulnerabilitat al Principat.
La gala comptarà amb una entrada solidària de quatre euros i combinarà exhibicions esportives amb un missatge de compromís social, posant en valor l’esport com a eina educativa, integradora i transformadora. Per facilitar la participació de tothom que ho desitgi, l’organització també ha habilitat diverses vies de col·laboració per a les persones que no puguin assistir presencialment a la gala, com la fila 0 o les aportacions a través de bizum ADJRA (codi 09231).