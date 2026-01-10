E-SPORTS
El CAAM virtual tanca el curs passat i presenta novetats per a aquest any
El Campionat d’Automobilisme d’Andorra Virtual (CAAM virtual) va posar el punt final a la primera edició amb l’acte de cloenda celebrat a la seu social de l’ACA Club, on es van proclamar els campions i es van avançar les principals novetats de cara al 2026. Impulsat per ACA eSports i organitzat amb la comunitat ClubSimRacing.com, el campionat ha aconseguit traslladar l’essència de les pujades de muntanya andorranes al món del sim racing. La competició ha comptat amb quatre proves –Arinsal, Arcalís, Beixalís i la Peguera– i una participació mitjana d’una cinquantena de pilots per cursa, repartits en quatre categories i amb presència d’andorrans i pilots internacionals. Amb vista al 2026, l’organització va anunciar un pas endavant amb cinc proves al calendari, l’ampliació fins a vuit categories i la pujada virtual al port d’Envalira sobre neu, com a homenatge històric a la prova disputada el 1965.